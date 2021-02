LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ex primo ministro maltese Joseph Muscat ha presentato Yorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, al presidente del Milan Paolo Scaroni, in merito a un potenziale accordo sulla fornitura di energia elettrica. Lo rivela il Times of Malta, che nella sua edizione domenicale mette in risalto questa notizia. Questo incontro suscita dunque scalpore nell’Isola dei cavalieri, anche per il ruolo attuale di Paolo Scaroni che è presidente del Milan, una delle squadre tra le più tifate a Malta dai tifosi del calcio. In un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ex premier maltese ha confermato di aver incontrato Scaroni, ex ad di Eni e anche vicepresidente della banca Rothschild, a Londra nel marzo 2019 alla presenza di funzionari maltesi. Secondo il quotidiano, a seguito dell’incontro di Londra, Yorgen Fenech avrebbe anche raggiunto l’Italia per incontrare Scaroni, considerato amico di Muscat che è un tifoso del Milan.

Muscat ha dichiarato che le fonti citate dal Times of Malta non sono nient’altro che informazioni contenute in alcune chat whatsapp, oggetto di indagine della polizia maltese, tra lui, il suo ex capo di gabinetto Keith Schembri e Jorgen Fenech. Muscat ha anche affermato che durante l’incontro, Scaroni avrebbe detto che potevano esserci investitori interessati al progetto Electrogas. “Ho risposto che si trattava di un’impresa privata e che avremmo potuto metterlo in contatto solo con il consorzio. E’ quello che è successo e non sono stato coinvolto nelle discussioni successive. Questa è una pratica normale e ho agito normalmente su una richiesta, soprattutto riguardante un progetto di interesse nazionale” le parole di Muscat.

Yorgen Fenech è uno dei principali azionisti del progetto Electrogas e nei mesi precedenti all’omicidio la giornalista Caruana Galizia aveva in possesso un dossier di notizie sull’Electrogas composto da oltre 200.000 documenti. Il consorzio Electrogas è stato selezionato nell’ottobre 2013 dal governo di Joseph Muscat per costruire e gestire la centrale GNL a Delimara. L’accordo è stato firmato nell’aprile 2015. Secondo il prestigioso quotidiano maltese, Muscat avrebbe informato Fenech che, se si fosse raggiunto un accordo con Scaroni, i partner locali sarebbero rimasti azionisti nel progetto.

