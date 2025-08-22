Stagione Remiera 2025, domenica al via la Regata degli Alberoni

VENEZIA (ITALPRESS) – La Regata degli Alberoni torna al Lido di Venezia e si svolgerà domenica 24 agosto a partire dalle ore 11. La manifestazione sportiva rientra all’interno degli appuntamenti della Stagione Remiera 2025 e vedrà sfidarsi in acqua Schie, Maciarele Junior e Senior su mascarete a due remi.

Per quanto riguarda lo svolgimento, non è prevista alcuna selezione eliminatoria e tutti gli equipaggi che risulteranno regolarmente iscritti potranno partecipare alla Regata. La partenza verrà effettuata dal Piazzale Alberoni in modo “volante”, senza l’ausilio del cordino di partenza. La Regata si svolgerà in concomitanza delle celebrazioni della Festa del Peocio che tornerà ad animare il Lido con una serie di appuntamenti ricreativi.

