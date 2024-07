ROMA (ITALPRESS) – Si chiude nel migliore dei modi un Europeo da ricordare per l’Italia del pentathlon moderno. A Budapest (Ungheria), la quinta medaglia azzurra è arrivata nell’ultima giornata di gare con la staffetta mista. Francesca Tognetti (Carabinieri) e Daniele Colasanti (Fiamme Oro) hanno portato a casa la medaglia d’argento al termine di una bellissima gara. La coppia azzurra ha chiuso con 1360 punti, alle spalle degli atleti di casa Rita Erdos e Mihaly Koleszar (1372). Bronzo per i lituani Elzbieta Adomaityte e Titas Puronas con 1358 punti. “Sono felicissima che questi Europei siano finiti nel migliore dei modi. La medaglia d’oro a squadre è stata importante e speciale perchè condivisa con una delle mie migliori amiche e con una ragazza fantastica a cui voglio molto bene e auguro tutto il meglio. La medaglia di oggi invece è stata molto inaspettata e bellissima. Abbiamo lottato dal primo momento, eravamo gli outsider, forse noi per primi non ci credevamo. Abbiamo dato il massimo e ci siamo divertiti molto, ancora stento a crederci”, ha commentato Francesca Tognetti. “Questa convocazione è arrivata un pò a sorpresa e sono felicissimo di aver gareggiato con Francesca. Lei veniva da una gara individuale faticosa, affrontata con un forte caldo, ma devo dire che mi ha spronato e ci siamo supportati a vicenda. Non ci aspettavamo questo risultato. Nel finale c’è stata una bella bagarre nel laser run. Ho dato tutto, forse un pò di rammarico per l’ultima serie di tiro, ma ho dato tutto. E’ stato fantastico. Ringrazio tutto il mio staff, le Fiamme Oro e la Federazione che mi ha supportato fin dall’inizio”, ha aggiunto Daniele Colasanti. La spedizione italiana a Budapest chiude in vetta al medagliere a quota cinque: l’argento di Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), i due ori a squadre con Malan, Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Federico Alessandro (Aeronautica Militare) in campo maschile ed Elena Micheli (Carabinieri), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Francesca Tognetti (Carabinieri) in campo femminile, l’oro in staffetta maschile di Malan e Cicinelli e l’argento in staffetta mista. Ora per la Nazionale italiana di pentathlon arriva l’appuntamento più importante della stagione, i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove l’Italia sarà al completo con due donne e due uomini: Elena Micheli, Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Giorgio Malan e Matteo Cicinelli. A Parigi le gare sono in programma all’8 all’11 agosto 2024 tra la North Paris Arena e lo Chateau de Versailles.

