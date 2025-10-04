“Staff House”, pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo, Santanchè: “Il Governo conferma la sua attenzione verso i lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) – Il decreto attuativo della misura “Staff House” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. “Questo intervento rappresenta un passo significativo verso il supporto dei lavoratori del settore, contribuendo a rendere più sostenibili i costi degli affitti”, si legge in una nota del ministero del Turismo.

Il decreto prevede un finanziamento complessivo di 120 milioni di euro, di cui 54 milioni destinati a interventi sugli immobili e 66 milioni in contributi per sostenere i costi di locazione. “I parametri del provvedimento sono stati definiti con attenzione, garantendo stabilità, benefici tangibili e una rapida implementazione a livello amministrativo”, spiega la nota. Inoltre “Il Ministero del Turismo è già al lavoro per redigere gli avvisi pubblici, permettendo così la presentazione delle domande e l’erogazione delle risorse nel più breve tempo possibile. La piena operatività della misura è quindi imminente, a dimostrazione dell’impegno concreto del Governo”.

“Questa misura di housing sociale prevede agevolazioni per investimenti che variano da 500 mila a 5 milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento degli immobili destinati al personale, oltre a contributi diretti alla spesa dei canoni di locazione fino a 5mila euro all’anno per posto letto” ha dichiarato il Ministro Santanchè. “Così, il Governo Meloni conferma la sua attenzione verso i lavoratori, che sono la vera spina dorsale della nostra nazione”.

