MILANO (ITALPRESS) – Vale 1,2 miliardi di euro l’intera operazione per la realizzazione del nuovo stadio di Milano da parte delle squadre Milan e Inter nell’area dell’attuale Meazza.

Il nuovo impianto, la cui realizzazione varrà circa 700 milioni di euro, avrà una capienza di circa 71.500 posti e sarà operativo 365 giorni l’anno a partire da 2031. Mentre si stima che le opere accessorie entreranno in funzione tra il 2033 e il 2035.

Lo si legge nel dossier di 250 pagine presentato dai club al Comune di Milano e pubblicato ieri in relazione al bando pubblico per la vendita. Per la pubblicazione del bando “ho voluto aspettare il Consiglio comunale” di ieri, ha precisato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“L’abbiamo fatto uscire ieri sera, ovviamente era già tutto pronto. Come sapete, il bando è aperto fino a fine aprile, quindi sono quasi 40 giorni, vediamo e poi dopo proseguiremo. Rimane sempre il nostro obiettivo riuscire a fare la cessione” dell’impianto “entro le vacanze”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).