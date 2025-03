Stadio Milano, Fontana “Ottimo secondo impianto a San Siro”

MILANO (ITALPRESS) – “Il progetto non l’ho ancora visto ma lo studieremo attentamente, penso che la soluzione del secondo stadio a San Siro sia un’ottima soluzione, però non mi sento di dare un giudizio senza avere ancora visto il piano”. Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano, in merito al piano di acquisto presentato dai club al Comune di Milano.

