Sportitalia, Criscitiello “Traguardi importanti con diversificazione”

MILANO (ITALPRESS) - In un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, il Ceo di Sportitalia Michele Criscitiello passa in rassegna gli obiettivi raggiunti dal gruppo Italia Sport Communication e parla dei progetti per il futuro. sat/gsl