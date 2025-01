LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Bologna onora l’impegno, gioca alla grande per oltre un’ora, ma non riesce a congedarsi in bellezza dalla Champions League. Sul campo dell’Alvalade, i ragazzi di Italiano salutano la massima competizione, pareggiando per 1-1 contro lo Sporting Lisbona (che va ai playoff). Alla rete del primo tempo di Pobega, ha risposto nella ripresa Harder, in campo al posto della stella Gyokeres, fuori per infortunio. Una partita che rappresenta la sintesi del percorso europeo degli emiliani: ottime prestazioni, ma tanta inesperienza, oltre che sfortuna. Il Bologna non ha nulla da perdere e parte subito fortissimo, divertendosi e facendo soffrire terribilmente lo Sporting per tutto il primo tempo. Passano appena quattro minuiti e l’incornata di testa di Beukema, su sviluppo di corner, si stampa sulla traversa a Israel battuto. L’uscita dal campo al 10′ di Ferguson (per un problema muscolare) non intacca lo spirito della formazione ospite, nettamente più intensa e organizzata dei portoghesi. Il gol è nell’aria e arriva al 21′ grazie al colpo di testa di Pobega. La fragilità dei padroni di casa sui calci piazzati viene dunque punita proprio dall’ex Milan, lesto a deviare da pochi passi il tentativo di Beukema. Nel finale di frazione lo Sporting prova a scuotersi, centrando lo specchio della porta prima con Harder poi con Hjulmand: su entrambi i tiri Ravaglia ci mette i guantoni. Nella ripresa, sotto una pioggia sempre più battente, il primo squillo è ancora di Pobega, che costringe Israel al grande intervento con un potente destro. Alla lunga, però, i Leoes aumentano la propria pressione anche a causa della contemporanea vittoria del City che significherebbe eliminazione. Il Bologna avverte inevitabilmente la stanchezza e, alla prima disattenzione viene punito: su cross di Quenda dalla sinistra si avventa Harder che, sotto porta, anticipa Casale e da due passi timbra l’1-1. Tanta amarezza, dunque, per i rossoblù che, al 80′, sprecano in contropiede con Ndoye il possibile nuovo vantaggio. Un risultato che non soddisfa la compagine di Italiano che avrebbe certamente meritato la vittoria.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

