Sport: giovani cinesi e statunitensi stringono legami grazie al basket

In un'epoca in cui la tecnologia sta cambiando il modo in cui le persone comunicano, a volte il modo più semplice per entrare in contatto resta quello di incontrarsi faccia a faccia. Alla Tsinghua University, studenti provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti stanno facendo proprio questo, attraverso il basket. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)