Sport, diritti e inclusione a Palermo per Giornata delle persone con disabilità

PALERMO (ITALPRESS) - Parte da Villa delle Ginestre il percorso che porterà Palermo alla Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. L’Azienda sanitaria provinciale e il Comitato Italiano Paralimpico della Sicilia hanno presentato il programma delle iniziative, alla presenza dei rappresentanti dell’ASP, del Comune e delle federazioni paralimpiche, insieme a tecnici e atleti. L’evento principale si terrà il 3 dicembre all’interno della struttura riabilitativa: il salone polifunzionale ospiterà dimostrazioni aperte al pubblico di badminton, tennis, bocce, tennis tavolo, scherma, atletica, calcio balilla e tiro con l’arco. All’esterno verrà montato anche un simulatore di vela per permettere a tutti – ragazzi, famiglie e visitatori – di provare uno sport spesso poco conosciuto. A mezzogiorno, nell’auditorium, saranno consegnate oltre quaranta benemerenze paralimpiche agli atleti che si sono distinti nel 2025. abr/gsl