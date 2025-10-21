ROMA (ITALPRESS) – L’Arabia Saudita è pronta a stupire con una nuova stagione di grandi eventi che, da dicembre 2025 alla primavera 2026, accenderanno il Regno di energia e meraviglia. Sport, arte e cultura si passano il testimone in un calendario a staffetta che intreccia emozione e scoperta, tradizione e futuro. Da Riyadh ad AlUla, fino a Jeddah sul Mar Rosso, ogni appuntamento è un invito a scoprire un Paese in piena trasformazione ù un mosaico di esperienze, emozioni e meraviglie che ridefinisce il modo stesso di viaggiare. Milan, Inter, Napoli e Bologna si sfidano dal 18 al 22 dicembre nella capitale saudita, in un evento che unisce passione sportiva e spettacolo internazionale. Tra un match e l’altro, Riyadh rivela le sue molte anime: quella dell’antica Diriyah, patrimonio UNESCO, contrapposta alla modernità scintillante del King Abdullah Financial District. A Bujairi Terrace, il cuore gourmet della città, sapori stellati e panorami sul deserto raccontano la nuova energia saudita.

Dal 15 gennaio al 28 febbraio, il deserto si trasforma in una galleria a cielo aperto. Le opere di Desert X AlUla dialogano con la luce e la sabbia, tra arte contemporanea e paesaggi senza tempo. AlUla è un luogo sospeso tra storia e meraviglia, dove soggiornare in resort immersi nel silenzio del deserto, scoprire Hegra, il primo sito UNESCO del Paese, perdersi tra architetture naturali spettacolari come Elephant Rock, ammirare i riflessi e i giochi di luce del Maraya, o lasciarsi incantare da uno dei cieli notturni tra i più incontaminati al mondo per l’osservazione delle stelle. Dal 17 al 19 aprile, i motori tornano a ruggire sul Jeddah Corniche Circuit, il più veloce e spettacolare della Formula 1. Jeddah è il punto d’incontro tra passato e futuro, tra il ritmo del mare e l’energia della modernità. Dopo l’adrenalina della gara, apprezzerete il fascino antico di AlBalad, patrimonio UNESCO, e una tranquilla passeggiata lungo la Corniche, tra installazioni d’arte vista mare.

