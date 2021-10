ROMA (ITALPRESS) – La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio ha dato parere favorevole all’unanimità al programma straordinario per l’impiantistica sportiva. Come illustrato dalla Giunta, si tratta di uno schema di delibera di giunta che ha come potenziali beneficiari, enti locali, istituti scolastici e soggetti privati riconosciuti dal Coni.

Gli interventi ammissibili riguardano la riconversione, l’ammodernamento, il completamento di impianti in disuso, adeguamenti tecnologici, sul risparmio energetico, adeguamenti in materia di sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono a disposizione 6 milioni di euro per 2021 e il 2022, divisi fra le tre categorie di beneficiari. Lo schema torna ora alla Giunta per l’approvazione definitiva.

(ITALPRESS).