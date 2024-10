AUSTIN (USA) (ITALPRESS) – Doppietta Ferrari ad Austin. Charles Leclerc ha vinto il Gp degli Usa precedendo il compagno di squadra, Carlos Sainz. Terzo posto per Max Verstappen che pur chiudendo dietro Norris, approfitta di una penalità di 5 secondi comminata dai commissari di gara all’inglese guadagnandosi il gradino più basso del podio. Quinto posto per la McLaren di Oscar Piastri, sesto Sergio Perez, settimo George Russell, ottavo Hulkenberg, nono Lawson e decimo Franco Colapinto con la Williams.

“Siamo contenti, sembrava che facessi fatica a trovare il feeling migliore. Dopo la sprint race pensavamo che gli altri migliorassero invece non potevamo sognare di meglio – le parole del pilota monegasco al termine del trionfo negli States -. In curva 1 ci siamo lanciati bene al via, sapevo che saremmo finiti molto vicini, alla prima curva. Ieri ero al posto sbagliato nel momento sbagliato, oggi avevo un passo straordinario e abbiamo fatto una gestione eccellente. Insomma avevamo un ottimo passo per il week-end ed in gara. Ringrazio gli ingegneri per gli aggiornamenti che già da Singapore in avanti hanno avuto il loro effetto. Il team ha lavorato benissimo, tutto ha funzionato alla perfezione. L’obiettivo è il titolo ma la strada è lunga”.

