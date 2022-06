Spirale prezzi-salari, Treu “No revisioni del sistema, sì una tantum”

"Per scongiurare una rincorsa tra prezzi e salari, come ha proposto il Governatore della Banca d'Italia, non bisognerebbe fare delle revisioni del sistema ma dare una 'una tantum' perché comunque bisogna tamponare l'impatto dell'inflazione sul reddito delle famiglie". Lo ha detto il presidente del Cnel, Tiziano Treu, a margine della riunione dell'assemblea. fil/gtr/