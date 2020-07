ROMA (ITALPRESS) – #SpiaggeLibereESicureAdOstia. Questo l’hashtag lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazione UniVerde. Fin qui sulla piattaforma Change.org in sole 48 ore sono state raccolte 25.500, quest’oggi oggi sono state consegnate alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Ringrazio la Sindaca e il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, Antonio D’Amore, per aver accolto il nostro appello – ha detto Pecoraro Scanio -. Occorre intervenire subito contro i segnali intimidatori sulle spiagge libere di Ostia, bene comune. Grazie soprattutto al sostegno delle migliaia di cittadini e di tutti coloro che hanno permesso all’iniziativa di raggiungere un risultato così straordinario in poche ore. Ci auguriamo che le autorità garantiscano vigilanza, illuminazione e accessibilità ai cittadini alle spiagge libere di Ostia”.

“Ricevo molto volentieri questo appello – ha detto la prima cittadina della capitale -. Compito delle amministrazioni è quello di cercare di migliorare le condizioni nelle quali viviamo e questi obiettivi sono anche i nostri. Stiamo realizzando spiagge accessibili con passerelle per consentire a chiunque di accedere al mare, secondo le proprie necessità. Da qualche anno abbiamo iniziato ad abbattere chioschi abusivi per restituire le spiagge libere ai cittadini di Ostia. Abbiamo già attivato la vigilanza notturna e stiamo implementando quella diurna e nel frattempo stiamo incrementando anche l’illuminazione. Da quando abbiamo iniziato la campagna per restituire le spiagge libere al nostro litorale, qualcuno evidentemente non ha gradito questa nostra attività, disseminando gli arenili di vetri, chiodi, siringhe e uccelli con la testa mozzata – ha concluso la Sindaca Raggi -. Faremo un grande lavoro su questo tema”.

