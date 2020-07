FIRENZE (ITALPRESS) – “Il nostro auspicio è lavorare perchè in un tempo breve la comunità scientifica possa darci un vaccino e terapie adeguate che ci consentano di risolvere in via definitiva questa battaglia. Lavoriamo, stiamo investendo anche come governo sia per la ricerca del vaccino sia sulla ricerca di terapie. Fino a quando non avremo nè vaccino nè terapia abbiamo bisogno di un atteggiamento di massima cautela”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Firenze, a chi gli ha chiesto se tema una nuova ondata di casi di Coronavirus. “E dove si dovessero verificare focolai, come sta avvenendo qua e là nel Paese, dobbiamo essere prontissimi a intervenire nel più breve tempo possible perchè più si interviene con determinazione e meno il virus si diffonde – ha aggiunto -. Il nostro auspicio è che non si arrivi più a una chiusura totale, però questo non sta scritto nel cielo, ma dipende da noi prima di tutto dai comportamenti di ciascuno di noi a rispettare queste regole essenziali delle mascherine, del distanziamento, del lavaggio delle mani, perchè quelle ci possono mettere in condizione di gestire la fase di convivenza col virus”, ha concluso.

(ITALPRESS).