Spari da auto, donna ferita a Palermo. Le immagini dal luogo della sparatoria

PALERMO (ITALPRESS) - Tragedia sfiorata in nottata a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di fucile. L'episodio è avvenuto a piazza Nascè intorno alle 2:30: la donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Gli spari sono partiti da un'auto, che poi nella fuga ha anche investito due pedoni, ferendoli in modo lieve. Nel video le immagini dal luogo dell'accaduto la mattina dopo. xd8/mgg/mca1