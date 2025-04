UPPSALA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Sono tre le persone morte in una sparatoria avvenuta a Uppsala, in Svezia, come confermato dalla polizia.

Secondo le informazioni fornite all’emittente svedese SVT, l’autore della sparatoria è fuggito a bordo di uno scooter elettrico. La polizia ha isolato una vasta area nei pressi di piazza Vaksala, dopo che diverse persone hanno segnalato di aver udito gli spari nella zona.

“Stiamo cercando feriti nella zona dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di esplosioni udite da persone nella zona. Questo è ciò che possiamo dire al momento”, aveva dichiarato Magnus Klarin, portavoce della polizia.

Secondo Svt, diversi testimoni presenti sulla scena hanno riferito di aver udito degli spari. Il traffico ferroviario da e per Uppsala era stato temporaneamente interrotto alle 17:30. Alle 18.00 l’Amministrazione svedese dei trasporti ha dichiarato che la linea era di nuovo operativa.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).