Sparatoria a Monreale, il Gip convalida il fermo del 19enne

PALERMO (ITALPRESS) – Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato il fermo del 19enne indagato per la strage di Monreale in cui sono morti tre giovani.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere del giovane accusato di avere sparato ad altezza d’uomo. Il ragazzo, avvalendosi della facoltà di non rispondere e tuttavia rendendo dichiarazioni spontanee, avrebbe ammesso di avere sparato nella folla, sostenendo di avere solo tentato di salvarsi dall’aggressione delle vittime, e si è detto pentito per quanto avvenuto.

Non sono state ancora trovate dai carabinieri le armi usate nella strage di Monreale. Proseguono così le ricerche. E si cercano anche gli eventuali complici del 19enne palermitano finito in carcere. Gli inquirenti sono convinti che l’indagato non abbia agito da solo. Altre persone potrebbero avere partecipato alla sparatoria. Sul posto, davanti al bar 365 di Monreale, a pochi passi dal Duomo, sono stati esplosi almeno venti colpi di pistola, secondo i rilievi dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Sarebbero state almeno due le armi utilizzate. Le indagini proseguono

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).