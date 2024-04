ROMA (ITALPRESS) – “Riporto Baggio e Totti in Nazionale. Con loro anche Del Piero e Antognoni”. E’ questa la proposta lanciata dal ct azzurro Luciano Spalletti, dalle colonne del “Corriere dello Sport”, in vista delle convocazioni per il ritiro pre Europei. “Ne ho già parlato con il presidente Gravina: presto partiranno gli inviti della Federazione. Mi piacerebbe ospitare certi campioni a Coverciano: sarebbe una straordinaria motivazione supplementare. Sono convinto che i ragazzi con quei quattro fenomeni a bordo campo cercherebbero di superare certi limiti”, ha aggiunto Spalletti.

“Meglio un calciatore meno qualitativo ma moralmente integro. L’Italia è come la ragazza che a 18 anni ti ha fatto perdere la testa. La maglia azzurra è inimitabile e dobbiamo riempirla per tutte e 24 le ore”, ha detto ancora il ct della Nazionale italiana.

“Ho lasciato il Napoli scegliendo la tristezza. Il merito di De Rossi alla Roma? Non si è approfittato mai dell’amore dei tifosi”, ha concluso Spalletti.

