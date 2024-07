ROMA (ITALPRESS) – Due grandi classici sulla strada che porta a Berlino. Niente sorprese nei quarti di Euro2024, almeno nella parte del tabellone sulla carta meno equilibrato, anche se ci è mancato poco. I quarti si confermano stregati per la Svizzera: tre anni fa gli elvetici ribaltarono i pronostici eliminando la Francia agli ottavi salvo poi cedere ai rigori con la Spagna, ieri – dopo aver fatto fuori l’Italia campione in carica – si sono arresi all’Inghilterra solo dagli undici metri. La squadra di Yakin esce a testa alta e non senza rimpianti: trovato il vantaggio con Embolo al 75°, si è fatta raggiungere dopo cinque minuti e quel palo colto direttamente da calcio d’angolo da Shaqiri nei supplementari ancora grida vendetta. Alla fine vanno avanti i Tre Leoni, che continuano a non convincere ma intanto si ritrovano in semifinale, grazie alla parata di Pickford sul rigore di Akanji e a un Saka che salda i conti col destino dopo l’errore dal dischetto nella finale con l’Italia nel 2021. Ora l’Olanda, altra nazionale che viaggia fra alti e bassi: con la Turchia soffre, va sotto, poi la ribalta anche con un pizzico di fortuna, con il pari di De Vrij e l’autogol numero 10 di questo torneo. Agli uomini di Montella l’onore delle armi, gli Orange in semifinale per la prima volta dal 2004. Mercoledì a Dortmund la rivincita con gli inglesi, a 28 anni dal sonoro 4-1 subito nella fase a gironi degli Europei, con Southgate all’epoca in campo. Altro classico è quello che metterà di fronte Spagna e Francia il giorno prima a Monaco. L’ultima volta che si sono affrontati, a ottobre 2021 al Meazza, i Bleus vinsero 2-1 in rimonta vincendo la Nations League ma a questi Europei i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse. La squadra di De la Fuente è quella che forse ha fatto vedere il miglior calcio nell’arco del torneo, anche se la vittoria sulla Germania è stata sofferta e condizionata dall’errore di Taylor sul mani di Cucurella non sanzionato col rigore. Una svista che non deve sminuire i meriti degli spagnoli, che però si presentano alla sfida con Mbappè e soci senza l’infortunato Pedri (Europeo finito per lui) e gli squalificati Carvajal e Le Normand. Di fronte una Francia che rimane il grande mistero di questi Europei: Deschamps ha fra le mani forse la rosa più forte del torneo ma finora i Bleus non sono riusciti a essere all’altezza delle aspettative, arrivando fra le migliori quattro senza segnare nemmeno un gol su azione, un record. Ma la verità del campo non si discute e sarebbe ingeneroso pensare che la Francia sia in semifinale per caso. Col Portogallo la vittoria è arrivata solo ai rigori ma anche senza entusiasmare, e con un Mbappè messo in discussione anche dalla stampa d’Oltralpe, i Bleus sono lì a giocarsela, magari non spettacolari ma sicuramente solidi. Meglio non fare pronostici.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]