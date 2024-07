BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una delle tante rivelazioni della Spagna finalista degli Europei è sicuramente Marc Cucurella, laterale mancino del Chelsea. Il 25enne non doveva essere uno dei protagonisti, visto che a sinistra prima si pensava a Josè Gayà, che poi si è infortunato. A quel punto il prescelto sembrava essere Alex Grimaldo, invece, alla fine la scelta è ricaduta sul venticinquenne catalano. Cucurella, in vista della finale di domani, è stato intervistato dal “Mundo Deportivo”, svelando anche di aver avuto dei colloqui con il ct de la Fuente, visto che conosce molto bene diversi calciatori della nazionale inglese. “Oggi abbiamo fatto il primo colloquio, ma c’è anche Rodri, che di calcio ne sa più di me. Sono sicuro che affronteremo la partita molto bene, come abbiamo sempre fatto fino ad ora. Se saremo al nostro livello, avremo buone possibilità di vincere”. Eppure gli avversari non sono certamente semplici da affrontare, sarebbe impossibile considerato che si tratta di una finale di un Europeo.

“Penso che singolarmente, nome per nome, siano tutti top player che possano cambiare la partita da un momento all’altro. Ma abbiamo già giocato contro le migliori squadre, ognuno aveva le sue stelle, quindi dipende più da noi. Se avremo spesso la palla sarà molto difficile che ci facciano male”. Tra l’altro Cucurella è diventato l’idolo di gran parte dei tifosi: “Sono molto felice, molto orgoglioso. E’ stata una lunga strada per arrivare qui e la gente riconosce un pò il giocatore che sono e il contributo che offro. Ed essendo agli Europei, penso che non si possa chiedere di più”. Infine, il terzino spagnolo ha concluso parlando di un’intervista – di qualche giorno fa – in cui aveva dichiarato che qualora fosse arrivato in finale si sarebbe tinto i capelli di rosso. Adesso la finale è arrivata ma i capelli di Cucurella non hanno cambiato colore: “Se vinciamo, se vinciamo… non posso presentarmi per giocare la finale con i capelli rossi”, ha concluso Cucurella ridendo.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

