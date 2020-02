“Non esistono esimenti da stadio per comportamenti ingiuriosi e discriminatori. Non consentirò più che questo avvenga, almeno finché sarò ministro. Al riguardo abbiamo aperto un tavolo tecnico con la Federcalcio e il ministero dell’Interno perché la Figc stava già studiando delle nuove misure: nel giro di poche settimane dovremmo poter sperimentare l’utilizzo di queste tecnologie, che peraltro speriamo di poter utilizzare in via sperimentale anche per la prima partita di Euro2020 il prossimo 12 giugno”. Lo ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, nell’audizione sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport di fronte alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato presso l’aula della commissione Bilancio. “Speriamo siano strumenti anche di aiuto per le forze dell’ordine – ha aggiunto il ministro – Avvieremo inoltre delle campagne di sensibilizzazione culturale per il coinvolgimento dei giovani”.

