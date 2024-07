DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono molto orgoglioso delle 100 panchine alla guida della Nazionale, ma è la statistica meno importante della settimana. Tutto ciò che conta è conquistare la semifinale. Sono sicuro che più avanti mi guarderò indietro con orgoglio, ma per ora sono concentrato sul momento che stiamo vivendo”. Zero distrazioni, solo l’Inghilterra e la sfida con la Svizzera di domani: Gareth Southgate e il suo gruppo remano tutti dalla stessa parte. Il commissario tecnico inglese è certo dell’impegno che metteranno i suoi sul terreno di gioco della Merkur Spiel-Arena di Dùsseldorf: “E’ chiaro che vogliamo giocare meglio, ogni squadra vuole regalare emozioni. Fin qui abbiamo avuto avversari che ci hanno reso le cose molto difficili e c’erano molte aspettative su di noi. La squadra in questo momento mi sembra diversa in allenamento, molto più fluida. Domani vedremo”. L’avversario, però non è certamente dei più semplici, la Svizzera di Murat Yakin: “Hanno fatto un cammino eccellente – ha detto Southgate -. Hanno buoni giocatori e un modo di giocare chiaro che ha causato problemi ad altre squadre. Dovremo alzare i giri del nostro motore”.

Infine, Gareth Southgate ha parlato della decisione della Uefa su Jude Bellingham, il centrocampista è stato multato per il gesto fatto dopo il gol contro la Slovacchia: “Credo sia stata una decisione di buon senso – dice riferendosi alla mancata squalifica del fuoriclasse del Real -. Quando segni un gol di qualità come quello che ha fatto lui, alla sua età, è normale avere una scarica di adrenalina”. Insieme al ct è intervenuto il portiere dell’Everton, Jordan Pickford: “Mi piace la pressione delle grandi partite e dei momenti importanti. Quando non si subiscono gol è perchè c’è stato uno sforzo di squadra. Se riesco a mantenere la porta inviolata, con il nostro talento offensivo abbiamo buone possibilità di vincere”. Sull’assenza per squalifica del difensore Guehi, Pickford dice: “E’ stato brillante in questo torneo, ma adesso ci sarà un’opportunità per qualcun altro di entrare e farsi notare. Siamo tutti qui perchè ce lo siamo meritati”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]