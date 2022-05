Sostenibilità, semplificazione e sicurezza con la casa connessa

Torna What's Next, il percorso di incontri lanciato da Samsung Electronics Italia nel 2021 che mette a fattor comune visioni, esperienze ed innovazioni raccontate dal brand insieme a esperti ed ospiti d'eccezione, per capire come agire per abilitare il cambiamento e progettare un futuro migliore. col/sat/red