ROMA (ITALPRESS) – “Le sfide dell’industria alimentare tra sostenibilità, contrattazione e sicurezza” è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Uila-Uil a Parma, il prossimo 19 febbraio, presso l’Auditorium Paganini alle 9.30, alla quale parteciperanno, insieme a 600 delegate e delegati sindacali, gli esponenti delle principali associazioni datoriali e delle imprese del settore. Nel corso dei lavori sarà presentata la ricerca, realizzata dalla Uila e promossa dall’Ente bilaterale del settore industria alimentare: “I bilanci di sostenibilità: come coniugare produzione, occupazione, tutela ambientale e performance economico finanziarie” che raccoglie e analizza i punti di vista, le opinioni e le riflessioni delle lavoratrici/lavoratori e dei rappresentanti di molte aziende del settore. Ad arricchire i temi trattati nel convegno, ci saranno anche i contributi scientifici di Maria Teresa Bianchi, docente di economia aziendale-Università La Sapienza e Antonio De Belvis, docente igiene e sanità pubblica-Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il dibattito sarà animato dalla relazione della segretaria generale Uila-Uil Enrica Mammucari e dagli interventi di Mario Piccialuti, direttore generale UnionFood, Silvio Ferrari, presidente Federprima, Lara Sanfrancesco, direttore generale Unaitalia. Concluderà i lavori Pierpaolo Bombardieri. “Il tema della sostenibilità è ormai, da molti anni, entrato a far parte, oltrechè dell’agenda politica di governi e istituzioni, nazionali e internazionali, anche delle strategie aziendali dei diversi comparti produttivi, tra i quali anche l’industria alimentare”, spiega la segretaria generale Uila-Uil Enrica Mammucari. “Sul tema della sostenibilità crediamo sia necessario coinvolgere sempre più anche i sindacati e i lavoratori nella pianificazione degli obiettivi, per concordare le strategie per conseguirli e redistribuirne i vantaggi, anche economici, attraverso il premio di risultato. Per raggiungere l’obiettivo di una sostenibilità, che deve essere al tempo stesso ambientale, economica e sociale, occorre un forte spirito di collaborazione e fiducia reciproca e la volontà di costruire un nuovo modello di sviluppo che metta al centro le persone”, conclude.

