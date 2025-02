MILANO (ITALPRESS) – La sostenibilità aziendale non è un trend o una strategia di marketing ma un vero impegno per garantire alle future generazioni un Pianeta in salute. Lo sviluppo economico responsabile di una società più consapevole. Le imprese sostenibili possono e devono giocare un ruolo cruciale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati dall’Agenda 2030, richiamandosi a un business etico che può portare nuove opportunità di mercato, migliorare la reputazione aziendale e garantire la redditività nel lungo periodo. Sempre più consumatori e investitori, infatti, danno peso all’impatto ambientale delle attività imprenditoriali, e questo influenza le loro decisioni di consumo e di investimento. Il bilancio di sostenibilità rappresenta, in un ambiente normativo complesso e in continua evoluzione, un incentivo per le aziende che aspirano a promuovere il proprio impegno nel ridurre l’impatto ambientale e socio-economico delle proprie attività. Un focus sulle nuove normative europee che riguardano la rendicontazione ESG, tema centrale per aziende di ogni dimensione, è stato affrontato all’evento “Bilancio di Sostenibilità: trasparenza e credibilità dei dati. Una sfida EcoDigital”, promosso dalla Rete EcoDigital e dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con TreeBlock e Asacert, che si è svolto a Milano presso la sede di W Executive a Palazzo Bocconi e in diretta streaming su Radio Radicale. Italpress tra i Media partners.

“Il Bilancio di Sostenibilità è una sfida importante per creare la vera economia circolare, incluse le innovazioni ecologiche e digitali che occorrono per vincere la sfida del cambiamento climatico – ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital -. È importante che i bilanci siano certificati, verificabili e che le procedure non si limitino ad un’applicazione meramente burocratica. È questo il senso dell’iniziativa di oggi, con il coinvolgimento di aziende che possono fornire qualità nella misurazione delle performance delle imprese. Il monitoraggio della sostenibilità ambientale, sociale e della governance assume un’importanza fondamentale per adattarsi ai mutati scenari normativi e di mercato. È un forte segnale che molte imprese italiane, anche quelle non obbligate immediatamente ad affrontare la sfida del Bilancio di Sostenibilità, si stiano attrezzando per realizzarlo ispirando fiducia, trasparenza e un senso di comunità e collaborazione verso gli obiettivi aziendali”.

Per Stefan Grbovic, CEO e Co-Founder di TreeBlock, ”l’evoluzione normativa in ambito ESG impone alle aziende di adottare soluzioni efficaci per garantire trasparenza e conformità. TreeBlock ONE nasce per semplificare la gestione dei dati di sostenibilità, centralizzandoli in un’unica piattaforma e automatizzando i processi di raccolta, analisi e reportistica. Grazie alla sinergia con Asacert, offriamo un percorso completo: dalla digitalizzazione della rendicontazione alla verifica indipendente tramite attività di assurance. Questo approccio integrato riduce il rischio di errori, migliora l’affidabilità delle informazioni e consente alle imprese di affrontare gli obblighi normativi con maggiore sicurezza, trasformando la conformità in un’opportunità strategica”.

Fabrizio Capaccioli (CEO di Asacert): “La rendicontazione ESG non può più basarsi su dichiarazioni autoreferenziali. L’entrata in vigore della CSRD – con le semplificazioni in itinere – impone alle imprese di fornire dati verificabili e conformi a standard rigorosi, trasformando l’assurance da semplice opzione a requisito essenziale, rendendo la sostenibilità un asset strategico e non un vincolo burocratico. ASACERT | CSR, in quanto revisore legale iscritto all’Albo, supporta le aziende nel validare il loro impegno per la sostenibilità, garantendo che le informazioni ESG non siano solo dichiarate, ma dimostrate e riconosciute dal mercato globale”.

L’evento è stato aperto dal saluto di benvenuto di Ottavio Maria Campigli (Senior Equity Partner e Founder di W Executive): “È un onore ospitare questo evento dedicato a un tema cruciale per il futuro delle imprese: la rendicontazione ESG. L’evoluzione normativa in ambito ESG, con l’adozione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), segna un passaggio cruciale per le imprese: la sostenibilità non è più solo un impegno etico, ma un elemento chiave per la competitività. La qualità della rendicontazione e la trasparenza dei dati sono indispensabili per costruire fiducia nei mercati e tra gli stakeholder. In questo scenario, strumenti innovativi e certificazioni indipendenti giocano un ruolo determinante nel garantire conformità ed efficacia nelle strategie di sostenibilità aziendale”.

Con il recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il quadro regolatorio si è evoluto per garantire maggiore trasparenza e comparabilità nelle dichiarazioni di sostenibilità. Tuttavia, la frammentazione delle normative tra i diversi Paesi ha generato complessità operative, portando la Commissione Europea a prevedere, entro la metà del 2025, una riduzione degli obblighi di rendicontazione almeno del 25%, con un focus sulle PMI.

“Il report di sostenibilità è un elemento cruciale per le imprese moderne, rappresentando non un punto di arrivo, ma il punto di partenza per la misurazione dei dati ESG – ha sottolineato Marcella Panzeri (Amministratore Cama Srl) -. Attraverso una valutazione trasparente e accurata, le aziende possono comprendere meglio l’impatto delle loro scelte su ambiente, società e governance. Non è un semplice adempimento normativo, ma uno strumento di corresponsabilità che coinvolge tutti gli stakeholders aziendali, dai dipendenti ai clienti, dagli investitori alle comunità locali”.

“Gli imprenditori non devono temere di misurare le proprie performance: la trasparenza è la base per costruire strategie a lungo termine, capaci di migliorare le performance aziendali. Un revisore esterno che certifichi i dati misurati è fondamentale per garantire l’affidabilità e la credibilità del report, aumentando la fiducia degli stakeholders. Inoltre – ha aggiunto – l’adozione di una piattaforma che automatizzi i processi di raccolta e analisi dei dati migliora significativamente l’efficienza operativa, consentendo alle aziende di risparmiare tempo e risorse e concentrarsi su azioni concrete per un futuro più sostenibile”.

Oscar di Montigny Presidente di Grateful, Foundation e Managing Partner di Wise Gate): “La Humanovability, ovvero la convergenza di innovazione e sostenibilità centrate sulla persona, è oggi fondamentale in tutti i business e in tutte le industrie; in particolare nel business delle certificazioni e nell’attività di rendicontazione del proprio Bilancio di Sostenibilità. Queste non devono più essere vissute solo come un obbligo, bensì come un’opportunità strategica per costruire fiducia e valore radicato nel tempo. Allo stesso modo, il Bilancio Sociale è ormai essenziale per ogni impresa che voglia dimostrare trasparenza e impatto positivo”.

“Ora, integrare in esso anche la Humanovability significa superare la logica del mero adempimento e adottare un approccio etico e veramente sostenibile, capace di generare innovazione e benessere per tutti gli stakeholder, contribuendo così a ri-animare e ri-umanizzare l’intera economia, facendola evolvere da circolare a sferica”.

L’evento, moderato da Alessandra Frangi (Founder di ESG News), ha rappresentato un’interessante occasione di confronto per le aziende che aspirano ad affrontare con successo le sfide delle transizioni ecologica e digitale, e della trasparenza nella rendicontazione ESG. Tanti i temi che sono stati approfonditi, dalle ultime novità legislative alle prospettive di applicazione delle nuove procedure, evidenziando gli strumenti innovativi disponibili per supportare le imprese nel percorso di conformità e nella gestione della sostenibilità aziendale.

Due i principali strumenti e soluzioni, presentati in occasione dell’evento, proposti alle aziende per rispondere efficacemente agli obblighi derivanti dall’entrata in vigore della CSRD:

TreeBlock ONE è una piattaforma all-in-one innovativa, sviluppata da TreeBlock, azienda leader nella fornitura di soluzioni software per la gestione della sostenibilità aziendale. Progettata per centralizzare tutti i dati ESG, la piattaforma supporta le aziende nella creazione di bilanci di sostenibilità completi, conformi agli standard internazionali più avanzati (ESRS, GRI, SABS e SDGs) e alle normative vigenti, come il decreto legislativo n. 125 del 06/09/2024.

Grazie a un’intelligenza artificiale proprietaria, TreeBlock ONE automatizza i processi di raccolta e analisi dei dati ESG, migliorando l’efficienza operativa e riducendo il rischio di errori. Offre inoltre strumenti avanzati di analisi e reportistica predittiva, consentendo alle aziende di prendere decisioni rapide e informate per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare la gestione delle risorse.

Durante l’evento, i partecipanti potranno assistere a una demo live di TreeBlock ONE, scoprendone le potenzialità per semplificare la gestione ESG e promuovere una cultura della sostenibilità condivisa tra tutti gli stakeholder aziendali.

