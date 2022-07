ROMA (ITALPRESS) – Atlantia è stata confermata nel FTSE4Good Index Series, collocandosi fra il 10% delle migliori aziende del settore “Industrial Goods and Services”. FTSE4Good è un indice internazionale, pioniere nelle valutazioni ESG da oltre vent’anni, che valuta tramite metriche trasparenti e uniformi le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di oltre 7.000 aziende in tutto il mondo.

Sempre sul fronte della sostenibilità, Atlantia è stata confermata anche nella revisione semestrale dell’indice MIB ESG, che include le 40 società del listino italiano più impegnate a tradurre con azioni concrete e misurabili la sostenibilità sociale, ambientale e le buone prassi di governance nel proprio business e lungo la catena del valore. Sempre nel corso del 2022, la holding è entrata a far parte per la prima volta nel Bloomberg Gender Equality Index e ha visto migliorare il rating ESG misurato da Sustainalytics per due volte in un semestre.

