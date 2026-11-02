Sospetti effetti indesiderati dei farmaci, Aifa aderisce alla campagna globale

ROMA (ITALPRESS) – La campagna globale #MedSafetyWeek di quest’anno, in programma dal 2 all’8 novembre, lancia un messaggio chiaro: “Non ignorare i sospetti effetti indesiderati dei farmaci, segnalali sempre”, per contribuire a proteggere tutti da eventuali danni. #MedSafetyWeek è una campagna internazionale promossa dall’Uppsala Monitoring Centre (UMC), il centro collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il monitoraggio internazionale dei farmaci, ed è supportata dai membri dell’International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) e da diverse organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano attivamente della sicurezza dei medicinali. I farmaci possono salvare vite umane e migliorare la salute di milioni di persone in tutto il mondo, ma a volte possono anche causare effetti indesiderati. Alcuni compaiono improvvisamente, mentre altri si sviluppano gradualmente, talvolta anche dopo un uso prolungato. Alcuni possono essere immediatamente riconoscibili, mentre altri sono “silenti” e rilevabili solo attraverso esami medici.

L’Agenzia Italiana del Farmaco invita tutti i pazienti e i professionisti sanitari a prestare attenzione a qualsiasi tipo di effetto indesiderato e a segnalarlo qualora si verifichi. Le segnalazioni forniscono informazioni importanti sulla sicurezza dei medicinali e consentono alle autorità regolatorie, come AIFA, di intraprendere azioni appropriate, se necessario, per rispondere a rischi potenziali.

“Le segnalazioni provenienti dai pazienti e dagli operatori sanitari sono fondamentali perché ci aiutano a monitorare la sicurezza dei farmaci. Ogni segnalazione contribuisce ad aumentare la nostra comprensione sul profilo di sicurezza dei medicinali e aiuta a proteggere tutti”, afferma il Presidente AIFA Robert Nisticò.

È più probabile che si verifichino effetti indesiderati quando si inizia un nuovo trattamento farmacologico, quando si modifica il dosaggio o quando si assumono contemporaneamente altri farmaci, alcuni alimenti o prodotti a base di erbe. È importante leggere sempre il foglio illustrativo contenuto nella confezione del medicinale e confrontarsi con un professionista sanitario sui possibili effetti indesiderati noti. Bisogna sempre valutare se i sintomi comparsi possono essere un effetto indesiderato dei farmaci e segnalarli, soprattutto se influiscono sulla vita quotidiana, se sono gravi o se non sono riportati nel foglio illustrativo. Non è necessario avere la certezza che sia stato il medicinale a causare il sintomo per poterlo segnalare.

“Segnalare i sospetti effetti indesiderati può sembrare un gesto di poco conto, ma contribuisce a rendere i farmaci sempre più sicuri per tutti. Se sospetti un effetto indesiderato, non ignorarlo: segnalalo sempre!”, ricorda Robert Nisticò.

La campagna #MedSafetyWeek 2026 è la più ampia mai realizzata finora: dal 2 all’8 novembre oltre 130 organizzazioni provenienti da più di 120 Paesi diffonderanno i messaggi della #MedSafetyWeek in oltre 60 lingue.

AIFA invita tutti a partecipare alla campagna online o a promuovere iniziative locali, organizzando eventi di sensibilizzazione, comunicando tramite siti web, newsletter e altri canali, e unendosi alla conversazione sui social media, utilizzando l’hashtag #MedSafetyWeek.

– foto IPA Agency –

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