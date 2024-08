VENEZIA (ITALPRESS) – Il personale della Polizia locale ha posto in essere una serie di sopralluoghi informativi ed operativi nella zona di Cannaregio. Le attività, condotte dal vicecomandante e da due ufficiali operativi, sono state svolte nella zona compresa tra il Ponte delle Guglie ed il Ponte dei Tre Archi, Sacca San Girolamo, San Giobbe, Baia del Re, sino alla fondamenta degli Ormesini.

Nell’occasione, colloqui importanti e produttivi sono stati intrattenuti con svariati residenti nella zona della Baia del Re e con alcuni gestori di pubblici esercizi. Il quadro complessivo emerso dai vari colloqui, ha dato una visione coerente anche con quanto osservato dalla Polizia locale durante le attività svolte sul territorio nelle ultime settimane con la pattuglia appiedata di zona in ghetto e vicinali, nonché con gli interventi del Nucleo Pronto Impiego e del Nucleo Operativo.

“Nella zona hanno iniziato a muoversi alcuni soggetti, provenienti dal Nord Africa, per lo più di giovane età, dediti a presumibile attività di spaccio, che raramente si interfacciano con i residenti, ma che ingenerano in zona un senso di insicurezza, anche in zone meno accessibili. Ringrazio i cittadini e gli operatori dell’area che sono stati particolarmente collaborativi” ha spiegato l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce.

“La situazione è già stata discussa in Prefettura nel corso di uno specifico Comitato per l’ordine e la sicurezza. Ora continuerà anche questa opera di monitoraggio con pattugliamenti in zona, potenziati con le unità cinofile antidroga – ha concluso l’assessore Pesce – Questo consentirà poi, in sede di Comitato, di concordare ulteriori linee operative specifiche al fine di integrare l’operato delle diverse forze dell’ordine che, come in altre zone della città particolarmente attenzionate, operano congiuntamente”.

-foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]