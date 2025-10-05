Sono in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno

BOLOGNA (ITALPRESS) – Taglio della vegetazione, scavi per il risezionamento della sponda interna, ricostruzione dell’argine e realizzazione delle opere di difesa. Sono ormai in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno, nei territori di Argenta e San Biagio, in provincia di Ferrara. Si tratta di lavori, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, realizzati in somma urgenza per sistemare alcuni cedimenti che si erano verificati in seguito alle ondate di maltempo dello scorso autunno.

Gli smottamenti, sulla sponda sinistra del Reno a monte dei ponti della Strada Provinciale Cardinala (Argenta) e della Strada Statale 16 (San Biagio), avevano interessato rispettivamente 250 metri e 300 metri di terreno. In entrambi i casi, il distacco del piano golenale dal corpo arginale ha richiesto un intervento tempestivo per evitare il peggioramento della stabilità idraulica.

“Questi interventi– spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini– fanno parte delle azioni per la difesa del suolo e della costa previste dalla normativa regionale in caso di pubbliche calamità, e testimoniano l’impegno costante per la sicurezza idraulica e ambientale del nostro territorio, a protezione di chi ci vive”.

Le operazioni hanno previsto il taglio della vegetazione nelle aree interessate, dopo le necessarie comunicazioni al Parco Delta del Po; gli scavi per il risezionamento della sponda interna e l’abbassamento del piano golenale; la ricostruzione dell’argine e la realizzazione di opere di difesa in pietrame, tra cui consolidamenti in alveo e rivestimenti in sponda; la protezione della scarpata della sottobanca e l’idrosemina del paramento interno dell’argine, in modo da favorire il rinverdimento.

L’intervento ad Argenta è stato completato, resta da fare unicamente l’idrosemina, mentre quello di San Biagio è in fase di ultimazione: la previsione è di terminarlo entro ottobre. Per quanto riguarda i finanziamenti, l’intervento ad Argenta, per 850mila euro, è stato integrato nel progetto “Abbassamento dei piani golenali” (ordinanza commissariale 33/24), che vede un finanziamento complessivo di 7 milioni 200mila euro. Per San Biagio è stato richiesto e autorizzato un finanziamento specifico per somma urgenza, pari a 650mila euro, con copertura sul bilancio 2025 tramite risorse dell’Agenzia regionale.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).