ROMA (ITALPRESS) – Soneva ha inaugurato ufficialmente il nuovo centro AquaTerra presso Soneva Fushi nell’atollo di Baa delle Maldive. La nuova struttura, all’avanguardia per la conservazione, l’educazione e la divulgazione scientifica, contribuirà a potenziare ulteriormente l’attenzione del resort verso la sostenibilità, supportando i suoi continui sforzi per la comprensione, la conservazione e la rigenerazione dell’ambiente naturale circostante, sia in mare che sulla terraferma.

Con una denominazione ispirata all’eccezionale ambiente naturale di Soneva Fushi, AquaTerra coniuga sostenibilità, ricerca scientifica ed esperienze rare. Il centro diventerà il fulcro degli sforzi di conservazione del resort, tra questi l’ambizioso programma di ripristino dei coralli della Soneva Foundation, sensibilizzerà gli ospiti di Soneva sull’ecosistema locale attraverso esperienze stimolanti e promuoverà ricerche scientifiche all’avanguardia grazie a collaborazioni con università e ricercatori ospitati in loco.

AquaTerra è il centro nevralgico del programma di ripristino dei coralli della Soneva Foundation, avviato nel 2021 con l’obiettivo di ripristinare i sistemi di barriera corallina intorno a Soneva Fushi e creare un hub corallino per le Maldive. In collaborazione con l’organizzazione ambientalista svizzera Coralive, il progetto utilizza la Mineral Accretion Technology (MAT) per incanalare l’elettricità a bassa tensione attraverso le piattaforme coralline sommerse, accelerando il tasso di crescita dei coralli. Il nuovo centro ospita anche un laboratorio di riproduzione e allevamento, sviluppato con il team del Coral Spawning Lab, per consentire l’evoluzione assistita e la creazione di supercoralli resistenti al calore, e un laboratorio di stampa 3D per la produzione di substrati di corallo. Più avanti, sempre nel 2023, la Fondazione Soneva finanzierà anche l’installazione di un laboratorio di microframmentazione, creato con il Dr David Vaughan, esperto in materia, costituito da 28 vasche all’aperto in grado di produrre fino a 100.000 coralli all’anno, oltre a telecamere in live streaming con software di riconoscimento dei pesci presso la nursery dei coralli, da combinare con i dati di una SmartBuoy forniti in diretta.

Il centro sosterrà anche gli interventi del team di Biologia Terrestre di Soneva. Tra questi, il lavoro rivoluzionario per eliminare le zanzare nei resort delle isole maldiviane di Soneva, utilizzando trappole sostenibili ed ecologiche per la cattura delle zanzare, senza l’uso di sostanze chimiche nocive. Il team sta anche lavorando a un nuovo progetto per affrontare i bruchi pelosi (processionarie) che popolano i mandorli indiani dell’isola. Collabora con l’Università di McGill in Canada e con il Canadian National Research Institute per un progetto di mappatura iperspettrale, con l’obiettivo di creare un algoritmo che programmi un drone agricolo DJI T30 per irrorare le foglie con volumi bassissimi di olio di neem, che sarà il primo al mondo nel suo genere. AquaTerra sarà poi sede di una serie di brevi corsi educativi per i giovani soneviani attraverso la Soneva Academy, e ospiterà ricercatori in visita e studenti di master e dottorandi per condurre parte delle loro ricerche a Soneva Fushi.

Per vedere in prima persona gli sforzi di conservazione del centro, gli ospiti di Soneva Fushi possono combinare una visita dietro le quinte di AquaTerra con uno snorkeling guidato alla barriera corallina o con un tour dei giardini di Soneva Fushi e dell’Eco Centro Waste to Wealth. Per sostenere il programma di ripristino dei coralli, gli ospiti possono anche adottare una piattaforma di corallo per contribuire alla rigenerazione della barriera corallina nel prossimo decennio. Al prezzo di 1.000 USD per piattaforma, ogni piattaforma verrà personalizzata con una targhetta con il nome intagliato e gli sponsor riceveranno un certificato e una foto esclusiva della propria piattaforma di corallo.

“In Soneva non smetteremo mai di sforzarci di essere più sostenibili e di continuare a promuovere iniziative che proteggano il nostro ambiente naturale e le nostre preziose risorse”, sostiene Sonu Shivdasani, cofondatore e CEO di Soneva, che è stato recentemente insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) per i servizi resi al turismo, alla sostenibilità e alla beneficenza. “AquaTerra non solo ci permette di offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica nel suo genere e una serie di opportunità di apprendimento sulla conservazione terrestre e marina, ma intensifica anche i nostri sforzi di conservazione, consentendoci di collaborare con scienziati di tutto il mondo”.

“Non ho mai visto un luogo che combini tutte le migliori pratiche di risanamento dei coralli, che riunisca esperti di coralli di tutto il mondo per collaborare e che possa sperimentare tutto questo a pochi metri di distanza nell’oceano”, afferma Ahmad ‘Akì Allahgholi, Senior Co-Director Marine Science di Soneva. “Soneva fa sul serio per la salvaguardia dei coralli”.

