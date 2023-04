MILANO (ITALPRESS) – Soneva annuncia il programma del JLF Soneva Fushi 2023, che si svolgerà dal 12 al 21 maggio 2023 nell’atollo di Baa delle Maldive. Quest’anno, il pluripremiato resort proporrà una grande varietà di dibattiti stimolanti, esperienze rare, workshop rinvigorenti e cene di gala “a piedi nudi” per evidenziare la vibrante eredità letteraria dell’Asia meridionale e alimentare gli stimoli per la mente, il corpo e l’anima. Per celebrare gli Eid, non c’è niente di meglio che i resort di Soneva alle Maldive e in Thailandia: rilassarsi nel lusso, circondati da spiagge incontaminate e lussureggianti paesaggi tropicali; assaporare la deliziosa cucina di Hattem Mattar Hattem realizzata con ingredienti freschi e di provenienza locale.

Soneva propone divertenti programmi pasquali per famiglie e coppie. Dalla caccia alle uova di Pasqua, alle cene a tema, alle attività artistiche e artigianali, questa Pasqua è l’opportunità per sperimentate il perfetto connubio tra lusso e avventura con l’esclusiva gamma di attività e intrattenimento di Soneva.

Nei prossimi mesi, gli ospiti potranno incontrare una serie di nuove stelle di Soneva. Tra gli esperti in visita ci sono i Sühring Brothers, due chef stellati Michelin che allestiranno un ristorante “pop-up” presso Soneva Kiri, Alan Dolan pioniere della tecnica del respiro, e Rafael Márquez, celebre calciatore messicano.

