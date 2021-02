ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra avanti di oltre 13 punti sul centrosinistra, con la Lega primo partito. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sulle intenzioni di voto di Euromedia Research in esclusiva per l’agenzia Italpress.

Secondo il sondaggio, realizzato il 22 febbraio dall’Istituto di ricerca guidato da Alessandra Ghisleri su un campione di mille persone, il 23,6% degli intervistati esprime la propria preferenza per la Lega, il 18,3 per Partito Democratico-Pse e il 16,6 per Fratelli d’Italia. Fuori dal podio il Movimento 5 Stelle, che verrebbe votato dal 14,5%.

A seguire, Forza Italia otterrebbe il 7,6%, mentre Azione si attesterebbe al 3,5%, poco sopra Italia Viva che invece si ferma al 3,2%. Sinistra italiana e Mdp-Articolo 1 otterrebbero rispettivamente l’1,8 e l’1,2% mentre +Europa l’1,7%. Federazione dei Verdi-Europa verde raggiungerebbe il 2,1%. E’ indeciso o si astiene il 32,7% degli intervistati.

Per quanto riguarda le coalizioni, avanti l’area di centrodestra con il 49,1% delle preferenze (+1,9% la differenza rispetto a dieci giorni fa) mentre l’area di centrosinistra più il Movimento Cinque Stelle si attesta al 35,8, con una riduzione dello 0,9 rispetto a dieci giorni fa.

Tra i partiti, negli ultimi dieci giorni cresce di più Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (+1,6% rispetto alla precedente rilevazione). Seguono Lega-Salvini Premier (0,8%), Azione di Carlo Calenda (0,4%) e Mdp-Articolo 1 (0,2%). Segno negativo per Pd-Pse, M5S, Sinistra Italiana, Forza Italia, Italia Viva e +Europa.

FONTE: EUROMEDIA RESEARCH – 22 febbraio 2021 – Rilevazione scientifica-statistica basata su dichiarazioni anonime

Soggetto realizzatore: Euromedia Research

Committente / Acquirente: EUROMEDIA RESEARCH per ITALPRESS

Data di realizzazione del sondaggio: 22/02/2021

Estensione territoriale: Nazionale (totale Italia)

Campione: CAMPIONE PRESTRATIFICATO

Tecnica di somministrazione delle interviste: CATI/CAMI/CAWI

Consistenza numerica del campione: 1.000 casi

