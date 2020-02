ROMA (ITALPRESS) – Gli scontri interni al Governo Conte Bis, negli ultimi giorni, stanno minando la durata dell’Esecutivo. Secondo l’opinione di quasi un italiano su tre, il Governo non supererà lo scoglio delle elezioni regionali di maggio che si terranno in Regioni importanti come Campania, Toscana, Liguria e Puglia. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research per RAI Porta a Porta, su un campione di 800 individui maggiorenni.

Particolarmente convinti di questo, risultano essere gli elettori dell’area di centrodestra – con l’aggiunta di oltre un terzo degli elettori di Italia Viva. Maggior fiducia, invece, tra gli elettori dell’area di Governo (Partito Democratico e Movimento 5 Stelle).

A fronte di questa instabilità, quasi la metà del campione ritiene necessario un ritorno alle urne, mentre 2 intervistati su 5 vogliono andare avanti con questo Governo. Anche in questo caso l’elettorato si divide tra la rappresentanza di centrodestra che vuole il ritorno al voto e l’area “giallorossa” – sostenuta anche da una parte degli elettori di altri partiti e dagli astenuti – che, invece, preferisce continuare con questa legislatura ed evitare le elezioni.

(ITALPRESS).