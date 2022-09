CAGLIARI (ITALPRESS) – “Rispondiamo con fatti concreti. Inauguriamo al Brotzu due nuove macchine per risonanza magnetica che hanno tre tesla di potenza. Significa che l’ospedale diventa forse il primo in Italia ad avere un livello di precisione di questo livello e questo si innesta in un un processo di miglioramento delle performance sanitarie. Abbiamo installato a Nuoro due anni fa il robot Leonardo, arriviamo a queste macchine e proseguiremo con le nuove strutture ospedaliere. Tra qualche giorno metteremo la prima pietra dell’ospedale di San Gavino e a breve la delibera per gli altri quattro nuovi ospedali”. Così il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, a margine dell’inaugurazione delle due nuove macchine per le risonanze magnetiche della radiologia nell’ospedale Brotzu.

“Se oggi non ci sono medici perchè è stata sbagliata la programmazione universitaria col numero programmato – prosegue il governatore – ora abbiamo soltanto lo strumento di andare dal governo per rivendicare con forza un’apertura più ampia perchè sia messo rimedio a una situazione generata da decenni di incuria. Dal punto di vista universitario è necessario un ampliamento del numero chiuso e dall’altra parte bisogna reperire tutti i medici possibili per rinforzare i reparti”. Poi sui medici di famiglia: “Serve un set di iniziative, dovremmo ragionare su chi ha la volontà di trattenersi qualche anno in più a prestare servizio e su chi ha la possibilità di prendere qualche paziente in più”.

foto: xd4

(ITALPRESS).