MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo 24 ORE rafforza l’informazione multimediale del Sole24ore.com con un palinsesto quotidiano più ricco di dirette video, videonews e format video innovativi grazie alla valorizzazione di nuove produzioni e alla sinergia con le altre redazioni del Gruppo a cui si affianca l’avvio di nuove partnership. Ogni giorno alle 12.30 appuntamento con le dirette condotte da giornalisti del Sole 24 Ore dedicate ai temi del risparmio, dell’economia, del lavoro ma anche sulla politica e temi globali, con ospiti gli esperti del Sole 24 Ore.

Si parte il lunedì alle 12.30 con Plus24 per i temi dedicati alla gestione del risparmio, il martedì è dedicato alle Stories di successo nel mondo imprenditoriale e della creator economy, il mercoledì è la volta di Morning call dedicato ai temi dell’Economia, il giovedì tocca ai Focus, gli approfondimenti su temi specifici, normativi e finanziari, e al venerdì si chiude la settimana con Macro, la trasmissione dedicata ai temi globali della finanza, dell’economia e della geopolitica.

A questi appuntamenti si affiancano le dirette del pomeriggio, dedicate alle notizie di attualità e in particolare legate alle novità normative, come Sportello Super Bonus o gli speciali sulla riforma fiscale, il video-commento sulla notizia del giorno e le interviste speciali delle serie Sport & Business, Dialoghi tra finanza e innovazione e ReImagine Talks sui modi per ripensare il futuro non solo dell’economia, con il think tank ReImagine Europe. La giornata dei mercati infine si chiude con il videoriassunto La Borsa oggi a cura dell’agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor.

Per tutto il mese di luglio, inoltre, alle 17 andrà in onda sul sito del Sole 24 Ore la trasmissione di Radio 24 Focus Economia.

Le dirette video sono trasmesse nella fascia alta dell’homepage del sito del Sole 24 Ore e vengono poi raccolte all’interno di rubriche dedicate su Stream24, dove è disponibile anche il primo videopodcast del Sole 24 Ore, Young Finance, sperimentazione cross-formato di successo, nato come web serie di pillole di educazione finanziaria, divenuto un libro e poi un tour nelle scuole.

Sia le dirette della redazione sia le dirette di eventi o di altri progetti prevedono una pagina dedicata con countdown nella quale è possibile pianificare attività di comunicazione.

La nuova produzione video del sito del Sole 24 Ore offre quindi un’ulteriore opportunità per gli investitori pubblicitari che potranno arricchire la propria strategia di comunicazione in modo mirato ed efficace affiancando il proprio brand al ricco palinsesto multimediale del Sole24ore.com attraverso diversi format di branded content.

La produzione video del sito del Sole 24 Ore vanta una visibilità cross platform che consente di amplificare l’audience: le dirette delle 12.30 e una selezione delle altre dirette del sito vanno infatti in onda anche sui profili social del Sole 24 Ore su Linkedin, Facebook, Twitter e Youtube, che ogni lunedì mattina presentano il calendario settimanale di tutte le dirette del sito. Gli utenti ricevono poi una notifica che avvisa della diretta in partenza e possono anche inviare domande che vengono commentate durante il live. Non solo, le dirette sono accessibili anche dalla sezione Live dell’app del Sole 24 Ore.

Alle dirette si affiancano inoltre i video social su tutte le piattaforme e anche su TikTok: si va dai video sottotitolati con il racconto di una notizia di attualità montati con immagini, video e audio ai video in motion graphic per raccontare analisi e classifiche dei lavori di Lab24, fino ai video collegati agli hashtag editoriali in tendenza sulla piattaforma, come ad esempio BookTok, e sono disponibili nella sezione discover app.

Oltre ai contributi e alle sinergie interne soprattutto con Radio 24, in un’ottica di ampliamento del catalogo, che già vede le partnership consolidate con Ansa, Askanews, La Presse e l’agenzia Vista per la politica europea, si aggiunge ora l’accordo con l’agenzia di stampa Italpress che, forte dei suoi studi Tv a Milano, Roma e Palermo e del recente potenziamento della sua produzione multimediale, garantisce al Sole 24 Ore una fornitura quotidiana, 7 giorni su 7, di circa 50 video pillole sia a livello nazionale sia regionale che permette di arricchire il catalogo sui temi dell’ambiente, sostenibilità, il mondo dell’università, del turismo, della salute e dello sport. L’accordo comprende anche i Tg e i magazine di approfondimento settimanale dell’Italpress su questi argomenti.

La produzione video del sito del Sole 24 Ore, che registra una media views mese pari a 19,2 milioni (Dati periodo gennaio-marzo 2023), è arricchita anche da coperture di eventi esterni con videointerviste realizzate da uno o più inviati a fiere, eventi, convegni e durante le kermesse, come nel caso dei quattro giorni del Festival dell’Economia di Trento o del Salone del Mobile.

– screenshot homepage sole 24 ore –

(ITALPRESS).