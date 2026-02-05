Sogin con Regione Emilia-Romagna per il contratto di Fiume Media Valle del Po

ROMA (ITALPRESS) – Piacenza Sogin e Regione Emilia-Romagna hanno firmato, nella sede della Provincia di Piacenza, l’accordo attuativo che disciplina i rispettivi ambiti di azione per realizzare gli interventi previsti dal contratto di Fiume Media Valle del Po nei Comuni piacentini coinvolti. L’intesa è stata sottoscritta alla presenza di Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, e di Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin. All’incontro erano presenti: Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, e i sindaci e gli amministratori dei Comuni di Besenzone, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Monticelli D’Ongina, Piacenza, Rottofreno, San Pietro in Cerro, Sarmato e Villanova sull’Arda. L’accordo è stato stipulato in conformità dell’art. 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e Sogin il 6 novembre 2024.

L’impegno finanziario che Sogin mette a disposizione della regione Emilia-Romagna è di circa quattro milioni di euro, pari al 2% del costo consuntivato finora per i lavori di dismissione della centrale nucleare di Caorso (PC). “La firma conclude un iter complesso dal punto di vista procedurale e legale, durato due anni – ha dichiarato Gian Luca Artizzu, Ad di Sogin – che ci ha permesso di trovare soluzioni per definire un quadro chiaro nel quale operare. Per questa ragione sono particolarmente soddisfatto – ha aggiunto Artizzu – perché questo Accordo consente a Sogin da un lato di contribuire concretamente allo sviluppo del territorio piacentino e, dall’altro, di dare concretezza ai percorsi già avviati negli altri territori nei quali siamo presenti”.

