Sogin, aggiudicato alla tedesca GNS un appalto per la fornitura di 5 cask per rifiuti radioattivi ad alta attività

ROMA (ITALPRESS) – Sogin ha aggiudicato alla Società tedesca GNS la commessa per la fornitura di cinque speciali contenitori metallici schermanti ad alta resistenza, denominati cask, della serie CASTOR HAW28M. Questo appalto, del valore di circa 32 milioni di euro, sottoscritto il 31 agosto scorso, è parte delle attività previste dal programma di rientro dei residui derivanti dal ritrattamento del combustibile nucleare irraggiato italiano inviato negli anni scorsi negli impianti di ritrattamento di La Hague (Francia) e Sellafield (Regno Unito).

Questi cask, alti ciascuno circa 5 metri, con un diametro di 2,5 metri e un peso di 115 tonnellate, sono conformi alle regolamentazioni dell’International Atomic Energy Agency (IAEA), rispettosi dei criteri di accettazione degli impianti di La Hague e Sellafield e sono già in uso per lo stesso scopo in Germania e Svizzera.

– foto ufficio stampa Sogin –

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