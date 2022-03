ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli da Chiaravalle non si ferma più. Dopo il titolo all-around storico per un’individualista italiana, in Coppa del Mondo, oggi sono arrivate altre tre medaglie nelle finali di specialità. Il piccolo vulcano marchigiano, allenato da Julieta Cantaluppi, ha fatto risuonare due volte l’Inno di Mameli al Palaio Faliro di Atene, conquistando l’oro con la palla (33.150) e le con le clavette (32.450). L’argento al cerchio (31.700), invece, dietro di un decimo al’israeliana Daria Atamanov – a sua volta leader al nastro – è servito all’azzurra per rompere il ghiaccio, per poi scatenarsi nelle successive final eight. Assenti la Maurelli e compagne nelle due sfide d’insieme, dominate da Israele (27.700 con i 5 cerchi, 26.600 nel misto nastri e palle). Dopo i quattro piazzamenti del 2021 all’esordio nel Circuito della World Cup e il terzo posto, altro inedito del palmares federale, nel cerchio iridato di Kitakyushu, in Giappone, la Raffaeli si candida come una delle nuove etoile internazionali sulla road to Paris 2024. Cresciuta alla ginnastica Fabriano, accanto a Milena Baldassarri, l’agente del gruppo sportivo Fiamme Oro mette nel mirino gli Europei di giugno a Tel Aviv e soprattutto i Mondiali qualificanti per le prossime Olimpiadi, in programma a metà settembre, a Sofia, in Bulgaria, nella patria di una delle sue allenatrici, Kristina Ghiurova. Nel frattempo i suoi fan potranno seguirla in Serie A, la prossima settimana, sabato 26 marzo, al PalaVesuvio di Napoli e l’1 aprile nel bilaterale Italia-Francia al Pala Banco Desio, al fianco delle Farfalle di Emanuela Maccarani. La Coppa del Mondo invece torna proprio a Sofia, nella capitale bulgara, nel week end del 9 e 10 aprile, sulla strada che conduce al gran finale della competizione Fig, già fissata dal 3 al 5 giugno alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

(ITALPRESS).

