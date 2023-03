Social, un’identità digitale per gli adolescenti

Carla Garlatti, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ha proposto di introdurre un'identità digitale per usare i social a partire dai 16 anni d’età. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo servizio. abr/gtr