Social, Santanchè “Non si possono rovinare vite e aziende”

GENOVA (ITALPRESS) - "Ne parleremo con il presidente del Consiglio e con il governo, ma da ministro del Turismo credo che sul tema delle recensioni, di come vengono fatte, della trasparenza, della tracciabilità, delle fake news dobbiamo assolutamente metterci mano perché non possiamo permetterci che per giornalisti d’assalto e oltre si possano rovinare vite e aziende", ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. xa8/ads/gsl