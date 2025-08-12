Soccorsi due escursionisti bloccati sulla Cengia di Trevisani

PORDENONE (ITALPRESS) - Due escursionisti sono stati soccorsi dall'equipaggio del reparto volo Veneto dei Vigili del fuoco sulla Cengia di Trevisani, nel territorio di Claut. Dopo una manovra di discesa al verricello, gli aerosoccorritori hanno raggiunto i 2 escursionisti bloccati su una parete rocciosa a strapiombo e, dopo averli messi in sicurezza, li hanno portati a bordo del Drago con una manovra al verricello. pc/mca3 (ITALPRESS)