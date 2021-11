Soccorsi 296 migranti al largo di Lampedusa, alcuni erano in acqua

La Guardia Costiera ha tratto in salvo, la notte scorsa, 296 migranti a 14 miglia da Lampedusa. Sul posto tre motovedette e un aereo. Tra i migranti 14 donne e 8 minori, su un barcone in difficoltà a causa delle proibitive condizioni del mare e dell'eccessivo numero di persone presenti a bordo. Diversi migranti erano già in acqua all'arrivo dei soccorsi. vbo/com