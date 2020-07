MILANO (ITALPRESS) – Snam e la sfida dell’idrogeno sono tra i nuovi soggetti protagonisti della campagna istituzionale “Diamo spazio alla fiducia”, ideata da IGPDecaux per raccontare storie italiane di positività e speranza dopo l’emergenza Covid-19.

All’origine della scelta c’è l’impegno di Snam nel promuovere l’utilizzo dell’idrogeno come nuovo vettore energetico per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. L’azienda, infatti, ha sperimentato in anteprima mondiale tra il 2019 e il 2020 l’immissione di idrogeno nella propria rete di trasporto gas a Contursi Terme, in provincia di Salerno, alimentando due aziende, tra le quali un pastificio. La sfida dell’idrogeno di Snam è stata raccontata a fine maggio 2020 in un reportage pubblicato in prima pagina dal New York Times. L’intera rete di Snam, lunga oltre 30.000 km, viene monitorata dal “dispacciamento” di San Donato Milanese, una sala attiva h24 con al centro un videowall di 40 metri quadri, che è il soggetto immortalato nella foto della campagna. Il “dispacciamento” è il simbolo e il cervello di una rete che evolve per contribuire alla transizione energetica dell’Italia e dell’Europa.

