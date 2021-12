ROMA (ITALPRESS) – “Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, è stata disposta, tramite ordinanza sindacale, la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nelle giornate del 22 e 23 dicembre nella Ztl Fascia Verde”. Lo comunica il Campidoglio, sottolineando che “fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto di circolazione, sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30, per i seguenti veicoli, oltre a quelli già previsti dalla normativa: Ciclomotori e Motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1; Autoveicoli Benzina Euro 2”.

Inoltre, il Comune di Roma spiega che “il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio”.

Il testo dell’ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.

(ITALPRESS).