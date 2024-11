ROMA (ITALPRESS) – Roma Capitale e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari si sono aggiudicate con un ex aequo lo Smartphone d’Oro 2024. Questo pomeriggio è andata in scena a Roma al Binario F all’interno del Super Day di PA Social la cerimonia di premiazione del riconoscimento ideato da PA Social. Un evento unico che ha contato sulla partecipazione di numerosi professionisti della comunicazione, giornalisti, social media manager, amministratori pubblici, manager, enti e aziende provenienti da tutta Italia, alla presenza del Presidente di PA Social Francesco Di Costanzo.

Per la prima volta, per questa quinta edizione del premio dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale, sono state due le candidate ad avere la meglio su una rosa di 81 partecipanti, provenienti da tutta Italia. Roma Capitale si è imposta con il progetto Roma si trasforma mentre l’AOU di Cagliari con un progetto dedicato al primo ospedale del Metaverso.

“L’obiettivo del premio è di dare visibilità e opportunità a tutti i candidati, provenienti da tutta Italia: da amministrazioni diverse, comuni, regioni, ministeri, camere di commercio, ospedali e tantissime realtà della PA italiana. Questo è un premio che vuole portare avanti iniziative di innovazione, che vanno dai social, alle chat, alle piattaforme digitali, al metaverso e all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è fare un lavoro costante di sviluppo della comunicazione pubblica digitale”. Il numero uno di PA Social, dopo essersi complimentato con i vincitori e con tutti i candidati ha fatto una riflessione generale “L’Italia, nonostante quello che a volte si sente dire, è una nazione in cui ci sono tantissimi professionisti che ogni giorno lavorano per innovare le loro realtà pubbliche, ovviamente con fatica e con step che arrivano di anno in anno e che noi con lo Smartphone d’Oro cerchiamo di raccontare e certificare. E’ una categoria di persone, professionisti e strutture pronte alle nuove sfide dell’intelligenza artificiale, del metaverso e della realtà virtuale, che ci mettono davanti a tante opportunità ma anche a tante domande a cui dobbiamo rispondere sempre pensando alla qualità delle risposte al cittadino”.

L’evento di oggi ha visto, quindi, la consegna del premio, realizzato a Murano dal maestro Mariano Memo. L’Istituto Nazionale di riposo e cura per gli anziani – Irccs Inrca è salito sul secondo gradino del podio mentre sul terzo è andata FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche).

Non c’è stata solo la consegna dei premi principali, ma PA Social ha riservato anche alcuni premi tematici: il premio Sanità a IFO – Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano, ASL Barletta – Andria – Trani, ASL di Biella, ASL Toscana Sud Est; il premio Ambiente a Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; il premio Turismo a Comune di Roccella Jonica e Comune di Piedicavallo; il premio Cultura a Liguria Digitale e Veneto Lavoro – Regione del Veneto; il premio Servizi pubblici a Comune di Genova, ATER Matera, INPS; il premio Istruzione e Ricerca a Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Camerino, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; il premio Enti Locali a Comune di Arezzo, Comune di Pollica, Comune di Bagheria; il premio DiCultHer a Laboratorio di comunicazione CommtoAction; il premio Gestione eventi a Florence TV – Web TV istituzionale della Città Metropolitana di Firenze. Menzioni speciali a: ASL Salerno; Comune di Napoli; Università degli Studi di Bari”Aldo Moro” – Direzione ricerca Terza Missione e Internazionalizzazione; ASST dei Sette Laghi; Agenzia per l’Italia Digitale; Regione Lazio; Dipartimento della Funzione pubblica; Ministero dell’Istruzione e del Merito; Pro Villa di Verzuolo; Comune di Verona e Fondazione Cariverona; ATM – Azienda Trasporti Pubblici Milanesi; Comune di Trieste.

Il Super Day è l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle sfide future. Il 2025 sarà l’anno del decennale dell’associazione con numerosi eventi e appuntamenti in tutta Italia.

