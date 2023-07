ROMA (ITALPRESS) – smart, in occasione del suo 25° anniversario, ripercorre le numerose pietre miliari di una colorata carriera nell’industria automobilistica. Dal ripensare le soluzioni di mobilità urbana con le sue intelligenti citycar al rispondere alle esigenze di mobilità contemporanea con la nuova generazione di SUV compatti premium completamente elettrici, il marchio ha lasciato il segno con prodotti innovativi e unici. Un nuovo capitolo che ha preso il via con il lancio della nuovissima smart #1 in 13 Paesi europei, e con il quale smart continua a scrivere la sua storia con un chiaro impegno verso la trazione elettrica, conservando il proprio ruolo di pioniere della mobilità sostenibile. “Sorprendere con concept non convenzionali in grado di offrire una risposta alle sfide della mobilità urbana è sempre stato l’elemento distintivo di smart”, ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO smart Europe. “Con la nostra nuova generazione di veicoli, portiamo avanti un ulteriore step dello spirito smart maturato negli ultimi 25 anni. Oggi smart è sinonimo di elettrico puro e di soluzioni di connettività complete per favorire lo stile di vita metropolitano del futuro.”

In anticipo sui tempi, il primo concept di auto estremamente compatta è stato sviluppato da Mercedes-Benz nel 1972, in risposta alla crescente congestione delle città e all’aumento dell’inquinamento atmosferico. Dopo un periodo di ulteriori concept di auto di piccole dimensioni, come il “Nahverkehrsfahrzeug”, abbreviato NAFA, nel 1981, e una partnership rivoluzionaria tra Daimler e il fondatore del gruppo Swatch Nicolas Hayek, l’idea divenne realtà e cambiò per sempre il volto della mobilità urbana. Nel 1998 esce dalla linea di produzione il primo modello del nuovo marchio: la smart fortwo city coupè. Partendo da questa idea rivoluzionaria, smart ha offerto negli ultimi 25 anni una gamma diversificata di veicoli straordinari, tra cui smart forfour, smart crossblade e smart roadster.

Prima casa automobilistica a passare completamente dai veicoli con motore a combustione interna ai BEV nel 2019, smart, con la smart fortwo electric drive, ha posto un’importante pietra miliare nella storia del marchio. Già nel 2007, 100 prototipi elettrici della fortwo completamente elettrica venivano stati testati sulle strade di Londra. Un anno dopo, le smart ED vengono consegnate ai primi clienti, aprendo la strada ad un futuro elettrico su scala internazionale. Una storia di mobilità sostenibile lungimirante, di cui si è aperto un nuovo capitolo con l’anteprima mondiale della nuovissima smart #1, il primo prodotto di un’intera famiglia di veicoli premium intelligenti e completamente elettrici.

Il marchio unico di smart e la sua esaltante evoluzione sono stati resi possibili da personalità con una visione dedicata, che si sono unite per co-creare non solo un’auto davvero speciale, ma anche la creazione di una nuova cultura della mobilità. Creativi come Jeremy Scott e Freddy Reitz hanno consolidato la reputazione di smart come connettore tra persone con una visione ottimistica del futuro. Un’eredità che continuerà anche nella nuova architettura del marchio frutto della joint venture tra Mercedes-Benz e Geely Automotive. Quest’anno, infatti, il graphic designer di fama internazionale Stefan Sagmeister creerà sei opere d’arte in esclusiva per smart, che saranno presentate in un esclusivo libro da collezione e in una mostra itinerante.

Pubblicato in occasione dei 25 anni del marchio, il libro da collezione “Always unconventional” rievoca i momenti fondamentali del marchio e ispira i lettori con storie visionarie, arte e immagini straordinarie. Con il lancio di questo eccezionale pezzo da collezione, smart permette di immergersi nel mondo non convenzionale di smart con tutti i suoi prodotti, le sue persone e le sue storie mai raccontate. Il volume sarà presentato per la prima volta al pubblico europeo in occasione dell’IAA (5-10 settembre) di Monaco di Baviera, dove i visitatori potranno anche dare un’occhiata a un’esclusiva limited edition per il 25° anniversario. Un altro highlight nell’anno dell’anniversario è l’inaugurazione di una mostra itinerante che, dopo la presentazione iniziale all’IAA, farà tappa in vari Paesi europei. Attraverso questa esposizione, i visitatori potranno ripercorrere la storia del marchio dalle prime concept car fino ai giorni nostri. Per concludere i festeggiamenti, smart invita la sua fedele comunità di appassionati del marchio a una nuova edizione dell’ormai consolidato evento “smart times”, organizzato per la prima volta nel 2001 e ha registrato il record di partecipanti nel 2016, quando oltre 3.000 fan e accompagnatori smart si sono dati appuntamento ad Amburgo.

