Smart rivoluziona l’attesa, parte “Gimme # – Waiting for”: auto a noleggio immediato

ROMA (ITALPRESS) – smart presenta “Gimme # – Waiting for”, l’innovativa campagna pensata per offrire ai clienti un’esperienza premium anche durante i tempi di attesa per la consegna della loro nuova vettura smart #1, smart #3 o smart #5. Grazie a “Gimme #”, chi sottoscrive un contratto d’acquisto o di noleggio con tempi di attesa superiori alle 4 settimane potrà mettersi subito al volante di una delle vetture della gamma disponibili per il noleggio: smart #1 Launch Edition, smart #3 Premium o smart #5 nelle versioni Summit o BRABUS. Le vetture, consegnate presso i punti di ritiro smart di Milano e Roma, saranno disponibili con formula di noleggio a 6 mesi, canone mensile senza anticipo, chilometraggio illimitato e nessuna penale per la restituzione anticipata al momento dell’arrivo del veicolo ordinato.

Tariffe mensili IVA inclusa: smart #1 Launch Edition: 450 eiro; smart #3 Premium: 490 euro; smart #5 Summit: 800 euro; smart #5 BRABUS: 950 euro. Con possibilità di aggiunta pneumatici invernali (+30 euro/mese per #1 #3 e 45 euro/mese per #5 ). Le condizioni del noleggio rispecchiano gli standard di smart mobility rent, con penalità estremamente contenute e trasparenza totale. Requisiti per accedere alla campagna sono il contratto firmato con tempi di consegna superiore a 4 settimane. In caso di acquisto cash: caparra di 2.000 euro. In caso di leasing/noleggio/finanziamento: contratto sottoscritto e pratica finanziaria approvata. La campagna è valida per ordini effettuati entro il 30 ottobre 2025, con vetture disponibili fino al 31 gennaio 2026. Con “Gimme # – Waiting for”, smart Italia rafforza il proprio impegno verso un’esperienza cliente fluida, flessibile e al passo con le esigenze di mobilità contemporanea.

-Foto ufficio stampa Smart Italia-

(ITALPRESS).