Smantellata una base operativa di spaccio ad Ostia Ponente, 2 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Doppio colpo alle piazze di spaccio di Ostia ponente: l’impegno congiunto degli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile capitolina e del X Distretto Lido ha portato alla scoperta di una base di spaccio nell’appartamento di una donna insospettabile. Sono due le indagate finite in manette, ora gravemente indiziate del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito della collaborazione tra i due uffici investigativi, da tempo impegnati nella lotta al narcotraffico sul litorale romano, era emerso che una donna custodisse all’interno della propria abitazione un ingente quantitativo di droga.

Dopo giorni di osservazione, gli investigatori hanno circondato il perimetro dello stabile, in attesa del momento propizio per irrompere, e hanno fermato la donna in piazza Gasparri, mentre portava a passeggio il cane. Quindi, l’hanno accompagnata in casa, dove si sono trovati di fronte ad un notevole carico di droga custodito in un borsone lasciato nel salone: oltre due chili di cocaina e crack – in buona parte già divisa in 300 dosi singole – e un chilo e mezzo di hashish. Che l’appartamento non fosse usato solo come deposito, ma come vero e proprio centro di smistamento, è stato desunto dal ritrovamento di un kit strutturato per il porzionamento e la preparazione delle dosi, tra macchina per il sottovuoto, bilancia di precisione, cellophane e coltelli di diverso tipo.

A cristallizzare il quadro già fotografato dagli agenti all’interno dell’abitazione è stata poi la circostanza che altri poliziotti, rimasti nel frattempo in strada, hanno assistito alla scena di una giovane, che, dopo alcune soste sospette, si è avvicinata al medesimo stabile. Ignara di essere finita nel mirino degli investigatori, dopo essersi guardata più volte intorno, è andata a suonare proprio al citofono dell’appartamento perquisito. A quel punto i poliziotti si sono palesati ed è stato inutile il tentativo della giovane di nascondere e tentare di disfarsi di un piccolo portamonete con all’interno poco meno di 70 grammi di cocaina. Oltre alla droga, alla ragazza sono stati sequestrati anche 6 mila euro in contanti che aveva nella borsa. Entrambe sono state arrestate e poste a disposizione della Magistratura. L’operato è stato poi convalidato il giorno seguente nelle aule di piazzale Clodio.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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